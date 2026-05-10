В АТОР назвали новые экзотические места отдыха для россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские туристы открыли для себя такие экзотические направления, как Малайзия, Филиппины и Занзибар.
- Открытие прошлого года — Малайзия, также есть спрос на Филиппины, особенно после запуска прямых рейсов с Дальнего Востока.
- Стоимость десятидневного отдыха на Филиппинах и в Малайзии составляет 120–150 тысяч рублей на человека, а путешествие в Занзибар обойдется дороже — 200–220 тысяч рублей.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские туристы открыли для себя такие экзотические направления, как Малайзия, Филиппины и Занзибар, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
По его словам, африканский континент также продолжает привлекать российских туристов. "Отдельно я бы выделил Занзибар, который в ближайшее время планирует запуск прямых рейсов", - отметил он.
Стоимость десятидневного отдыха на Филиппинах составляет 120-150 тысяч рублей на человека, при этом цена на путешествие в Малайзию находится в таком же диапазоне. В свою очередь африканское направление обойдется туристу дороже - 200-220 тысяч рублей. "Это средневзвешенная цена: можно найти и дешевле, но бывает, разумеется, и сильно дороже", - заключил Мурадян.