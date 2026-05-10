В АТОР назвали новые экзотические места отдыха для россиян

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские туристы открыли для себя такие экзотические направления, как Малайзия, Филиппины и Занзибар, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Стоимость десятидневного отдыха на Филиппинах составляет 120-150 тысяч рублей на человека, при этом цена на путешествие в Малайзию находится в таком же диапазоне. В свою очередь африканское направление обойдется туристу дороже - 200-220 тысяч рублей. "Это средневзвешенная цена: можно найти и дешевле, но бывает, разумеется, и сильно дороже", - заключил Мурадян.