Рейтинг@Mail.ru
В АТОР назвали новые экзотические места отдыха для россиян - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:35 10.05.2026
В АТОР назвали новые экзотические места отдыха для россиян

РИА Новости: россияне начали ездить в Малайзию и на Филиппины

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКуала-Лумпур
Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Куала-Лумпур. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские туристы открыли для себя такие экзотические направления, как Малайзия, Филиппины и Занзибар.
  • Открытие прошлого года — Малайзия, также есть спрос на Филиппины, особенно после запуска прямых рейсов с Дальнего Востока.
  • Стоимость десятидневного отдыха на Филиппинах и в Малайзии составляет 120–150 тысяч рублей на человека, а путешествие в Занзибар обойдется дороже — 200–220 тысяч рублей.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские туристы открыли для себя такие экзотические направления, как Малайзия, Филиппины и Занзибар, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Открытием прошлого года стала Малайзия. Также есть спрос на Филиппины, особенно после запуска прямых рейсов с Дальнего Востока", - сказал Мурадян.
По его словам, африканский континент также продолжает привлекать российских туристов. "Отдельно я бы выделил Занзибар, который в ближайшее время планирует запуск прямых рейсов", - отметил он.
Стоимость десятидневного отдыха на Филиппинах составляет 120-150 тысяч рублей на человека, при этом цена на путешествие в Малайзию находится в таком же диапазоне. В свою очередь африканское направление обойдется туристу дороже - 200-220 тысяч рублей. "Это средневзвешенная цена: можно найти и дешевле, но бывает, разумеется, и сильно дороже", - заключил Мурадян.
Водопад Дуден в Анталии, Турция - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
АТОР рассказала о самых бюджетных маршрутах для зарубежного отдыха
5 мая, 11:25
 
МалайзияФилиппиныЗанзибарАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала