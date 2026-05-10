"Оренбург" обыграл "Крылья Советов" и покинул зону вылета из РПЛ

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Оренбург" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в предпоследнем, 29-м туре чемпионата России по футболу.
Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 24-й минуте забил Евгений Болотов.
"Оренбург", набрав 29 очко, поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), сместив "Крылья Советов" (29) на 12-ю строчку. Обе команды находятся вне зоны вылета из РПЛ, опережая идущий 13-м тольяттинский "Акрон" на два балла.
В последнем туре "Крылья Советов" 17 мая примут "Акрон", в этот же день "Оренбург" сыграет в гостях с "Краснодаром".