Орбан предостерег новое правительство от отказа отстаивать интересы в ЕС - РИА Новости, 10.05.2026
15:16 10.05.2026
Орбан предостерег новое правительство от отказа отстаивать интересы в ЕС

Орбан: ЕС вытрет ноги о Венгрию, если власти откажутся от борьбы за интересы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предостерег новое правительство от отказа отстаивать венгерские интересы в Брюсселе.
  • Орбан заявил, что отказ от патриотических принципов и национального суверенитета за деньги или политическое одобрение был бы исторической ошибкой.
  • Новый парламент Венгрии провел свое первое заседание, на котором премьер-министром был избран председатель партии «Тиса» Петер Мадьяр.
БУДАПЕШТ, 10 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предостерег новое правительство во главе с партией "Тиса" от отказа отстаивать венгерские интересы в Брюсселе, поскольку тогда о Венгрию "вытрут ноги".
"Новые ребята должны очень четко понимать одну вещь: если вы не боретесь за Венгрию в Брюсселе, они вытрут о вас ноги. Отказ от наших патриотических принципов и национального суверенитета за деньги или политическое одобрение был бы исторической ошибкой. Нельзя позволять иностранной элите решать наше будущее за нас!" - написал Орбан в соцсети Х.
Новый парламент Венгрии провел свое первое заседание в субботу, на нем был избрал премьер-министром председатель "Тисы" Петер Мадьяр. Утверждение нового правительства ожидается на следующей неделе.
