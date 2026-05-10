Орбан предостерег новое правительство от отказа отстаивать интересы в ЕС

БУДАПЕШТ, 10 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предостерег новое правительство во главе с партией "Тиса" от отказа отстаивать венгерские интересы в Брюсселе, поскольку тогда о Венгрию "вытрут ноги".
"Новые ребята должны очень четко понимать одну вещь: если вы не боретесь за Венгрию в Брюсселе, они вытрут о вас ноги. Отказ от наших патриотических принципов и национального суверенитета за деньги или политическое одобрение был бы исторической ошибкой. Нельзя позволять иностранной элите решать наше будущее за нас!" - написал Орбан в соцсети Х.
Новый парламент Венгрии провел свое первое заседание в субботу, на нем был избрал премьер-министром председатель "Тисы" Петер Мадьяр. Утверждение нового правительства ожидается на следующей неделе.