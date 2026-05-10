Омбудсмен Украины раскритиковал использование балаклав при мобилизации

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал недопустимым использование сотрудниками военкоматов балаклав при мобилизации.

"Государство, действующее в масках, не должно удивляться, что граждане от него убегают", - добавил Лубинец.