Омбудсмен Украины раскритиковал использование балаклав при мобилизации - РИА Новости, 10.05.2026
08:24 10.05.2026
Омбудсмен Украины раскритиковал использование балаклав при мобилизации

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал недопустимым использование сотрудниками военкоматов балаклав при мобилизации.
  • По словам Лубинца, сотрудники военкоматов должны быть надлежащим образом идентифицированы и предъявлять служебные удостоверения.
  • Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал недопустимым использование сотрудниками военкоматов балаклав при мобилизации.
"Использование балаклав во время мобилизационных мероприятий недопустимо. Люди имеют право понимать, кто именно к ним подходит, кто их останавливает, задерживает или применяет силу", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.
По его словам, ему ежедневно поступают жалобы на действия сотрудников военкоматов. Он отметил, что по законодательству Украины сотрудники военкоматов должны быть надлежащим образом идентифицированы и предъявлять служебные удостоверения.
"Государство, действующее в масках, не должно удивляться, что граждане от него убегают", - добавил Лубинец.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
