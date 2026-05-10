Полянский оценил работу механизма ОБСЕ по контролю над вооружениями

ВЕНА, 10 мая - РИА Новости. Механизм ОБСЕ по контролю над вооружениями почти не работает, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Он добавил, что западные страны изначально были в этом не заинтересованы и постепенно сворачивали этот инструментарий - он им был не нужен. "В итоге военно-политическое измерение ОБСЕ сейчас практически не работает. Элементы верификации, контроля, меры доверия - ничего этого нет", - отметил он.
По словам дипломата, "если речь идет о заявлениях, что Россия якобы является врагом и готовится напасть на Евросоюз, то о каком доверии вообще может идти речь?"
"Какие меры транспарентности могут в такой ситуации применяться? Сначала должен быть запущен политический диалог о том, как преодолеть кризис безопасности в Европе и как вернуться к ситуации, когда мы хотя бы как-то взаимодействовали на площадке ОБСЕ и контролировали друг друга, чтобы не возникало ощущения взаимной угрозы", - пояснил собеседник агентства.
Сейчас же, по его словам, европейцы открыто угрожают России, и открыто говорят, что готовятся к войне и не собираются сворачивать с этого курса.