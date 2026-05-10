Полянский оценил работу механизма ОБСЕ по контролю над вооружениями

ВЕНА, 10 мая - РИА Новости. Механизм ОБСЕ по контролю над вооружениями почти не работает, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Он добавил, что западные страны изначально были в этом не заинтересованы и постепенно сворачивали этот инструментарий - он им был не нужен. "В итоге военно-политическое измерение ОБСЕ сейчас практически не работает. Элементы верификации, контроля, меры доверия - ничего этого нет", - отметил он.