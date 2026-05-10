Полянский оценил работу механизма ОБСЕ по контролю над вооружениями

Полянский: механизм ОБСЕ по контролю над вооружениями почти не работает

© AP Photo / Yuki Iwamura — Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Механизм ОБСЕ по контролю над вооружениями практически не работает, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
  • Западные страны постепенно сворачивали инструментарий контроля над вооружениями, так как он им был не нужен, добавил Полянский.
  • Полянский подчеркнул необходимость политического диалога для преодоления кризиса безопасности в Европе и возвращения к взаимодействию на площадке ОБСЕ.
ВЕНА, 10 мая - РИА Новости. Механизм ОБСЕ по контролю над вооружениями почти не работает, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Что касается контроля над вооружениями, то это, наверное, самый важный аспект работы ОБСЕ - но в "идеальном" мире. Но сейчас он, по сути, заморожен, поскольку вся система соответствующих договоров фактически не действует по разным причинам", - сказал Полянский.
Он добавил, что западные страны изначально были в этом не заинтересованы и постепенно сворачивали этот инструментарий - он им был не нужен. "В итоге военно-политическое измерение ОБСЕ сейчас практически не работает. Элементы верификации, контроля, меры доверия - ничего этого нет", - отметил он.
По словам дипломата, "если речь идет о заявлениях, что Россия якобы является врагом и готовится напасть на Евросоюз, то о каком доверии вообще может идти речь?"
"Какие меры транспарентности могут в такой ситуации применяться? Сначала должен быть запущен политический диалог о том, как преодолеть кризис безопасности в Европе и как вернуться к ситуации, когда мы хотя бы как-то взаимодействовали на площадке ОБСЕ и контролировали друг друга, чтобы не возникало ощущения взаимной угрозы", - пояснил собеседник агентства.
Сейчас же, по его словам, европейцы открыто угрожают России, и открыто говорят, что готовятся к войне и не собираются сворачивать с этого курса.
