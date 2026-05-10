Рейтинг@Mail.ru
Посол России прокомментировал производство оружия для ВСУ в Германии - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 10.05.2026 (обновлено: 17:20 10.05.2026)
Посол России прокомментировал производство оружия для ВСУ в Германии

Нечаев назвал удручающей практику производства оружия для ВСУ в Германии

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал удручающей практику производства оружия для украинских вооруженных сил на территории Германии.
  • Нечаев отметил, что российско-германские отношения находятся на самой низкой точке в послевоенной истории.
  • Россия фиксирует компании, которые заняты в производстве вооружений для ВСУ в Германии.
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал удручающей практику производства оружия для украинских вооруженных сил на территории Германии.
Ранее Нечаев отметил, что российско-германские отношения находятся на самой низкой точке в послевоенной истории. При этом глава российской дипмиссии выразил надежду на то, что отношения улучшатся в будущем.
"Это оружие используется для обстрела российских целей – не только военных, но и гражданских… Мы не могли ожидать этого от Германии, да и не хотели. То, что происходит сегодня, удручает, очень удручает", - заявил Нечаев на дискуссионной площадке в Берлине по теме "Мир посредством диалога".
Посол также сообщил, что Россия фиксирует те компании, которые заняты в производстве вооружений для ВСУ в Германии.
Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве предостерегали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
МИД ФРГ вызывал посла России из-за публикации производителей БПЛА для Киева
20 апреля, 18:54
 
В миреГерманияРоссияБерлин (город)Сергей Нечаев (дипломат)Сергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала