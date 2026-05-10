Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал удручающей практику производства оружия для украинских вооруженных сил на территории Германии.
- Нечаев отметил, что российско-германские отношения находятся на самой низкой точке в послевоенной истории.
- Россия фиксирует компании, которые заняты в производстве вооружений для ВСУ в Германии.
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал удручающей практику производства оружия для украинских вооруженных сил на территории Германии.
Ранее Нечаев отметил, что российско-германские отношения находятся на самой низкой точке в послевоенной истории. При этом глава российской дипмиссии выразил надежду на то, что отношения улучшатся в будущем.
Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Российской Федерации. В министерстве предостерегали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.