Правительство изменило порядок ротации членов ВАК - РИА Новости, 10.05.2026
21:16 10.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России изменило порядок ротации членов Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки.
  • Теперь состав ВАК должен обновляться не менее чем наполовину каждые четыре года.
  • Отменено ограничение на количество сроков для одного и того же члена комиссии.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство России изменило порядок ротации членов Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки, теперь состав ВАК должен обновляться не менее чем наполовину каждые четыре года, выяснило РИА Новости, ознакомившись в документами кабмина.
При этом один и тот же член комиссии может назначаться на несколько сроков, действовавшее ранее в этой части ограничение - не более двух сроков подряд - теперь отменено.
ВАК создана для обеспечения государственной аттестации научных и научно-педагогических работников, включая присуждение учёных степеней и присвоение учёных званий.
Состав этой комиссии утверждает правительство России, срок полномочий ВАК составляет четыре года. Затем необходима ротация.
Если раньше состав комиссии должен был обновляться не менее чем на треть, то по новым правилам ВАК после четырех лет работы подлежит обновлению не менее чем на 50%.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
