Правительство изменило порядок ротации членов ВАК

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство России изменило порядок ротации членов Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки.

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство России изменило порядок ротации членов Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки, теперь состав ВАК должен обновляться не менее чем наполовину каждые четыре года, выяснило РИА Новости, ознакомившись в документами кабмина.

При этом один и тот же член комиссии может назначаться на несколько сроков, действовавшее ранее в этой части ограничение - не более двух сроков подряд - теперь отменено.

ВАК создана для обеспечения государственной аттестации научных и научно-педагогических работников, включая присуждение учёных степеней и присвоение учёных званий.

Состав этой комиссии утверждает правительство России , срок полномочий ВАК составляет четыре года. Затем необходима ротация.