Талалаев: у Андраде чемоданное настроение перед переходом в другой клуб - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
22:49 10.05.2026
Талалаев: у Андраде чемоданное настроение перед переходом в другой клуб

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что у капитана команды Кевина Андраде чемоданное настроение перед переходом в другой футбольный клуб.
  • В матче 29-го тура Российской премьер-лиги «Балтика» уступила «Локомотиву» со счетом 0:1.
  • Талалаев выразил недовольство удалением Андраде и отметил, что не считает такой исход достойным завершением карьеры игрока в клубе перед переходом.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев заявил, что у капитана команды Кевина Андраде чемоданное настроение перед переходом в другой футбольный клуб.
В воскресенье в Москве "Балтика" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступила местному "Локомотиву" со счетом 0:1. Мяч на 4-й минуте забил Александр Руденко. Гости остались в меньшинстве на 12-й минуте после удаления Андраде, его одноклубник Илья Петров не реализовал пенальти на 66-й минуте. За тур до финиша чемпионата "Локомотив" с 53 очками идет на третьем месте в таблице РПЛ. "Балтика" (46 очков) располагается на пятой строчке.
«
"Что касается удаления Андраде... Когда говорят про чемоданное настроение, это про это как раз. Он уже не с нами. На мой взгляд, не так должна заканчиваться карьера при переходе в другой клуб", - сказал Талалаев журналистам.
"Поздравляем "Локомотив" с заслуженным результатом. Думаю, он уже не отпустит бронзу. Закончи мы вничью, были бы более довольны, конечно. Конечно, расстроены, седьмая игра без максимальных результатов, без побед. Что касается следующего года, матч оставил позитивные восприятия. Мы будем играть. Надеюсь, с возвращением наших лидеров у нас будет все улучшаться. Если Петров не забивает пенальти, что я могу требовать с (Ивана) Беликова и (Мингияна) Бевеева? Футбол, как лакмусовая бумажка, проявляется в такие непростые моменты у лидеров", - добавил тренер.
ФутболСпортАндрей ТалалаевКевин АндрадеИлья ПетровАлександр РуденкоЛокомотив (Москва)БалтикаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
