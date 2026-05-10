Специальная военная операция на Украине
 
12:25 10.05.2026 (обновлено: 14:19 10.05.2026)
Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Минобороны зафиксировало 16 071 нарушение перемирия со стороны ВСУ

Украинские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские боевики продолжили атаки на позиции российских военных и гражданские объекты в регионах, несмотря на перемирие.
  • Они совершили 676 обстрелов из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков, а также нанесли 6331 удар БПЛА.
  • Всего в зоне СВО зафиксировали 16 071 нарушение режима прекращения огня.
  • Россия отреагировала зеркально.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские боевики нарушили режим прекращения огня 16 071 раз за все время перемирия, сообщили в Минобороны.
"ВСУ совершили 676 обстрелов <...> из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Они нанесли 6331 удар с использованием беспилотников и <...> предприняли восемь атак на позиции российских подразделений", — заявили в ведомстве.
Кроме того, противник совершил налеты на гражданские объекты в Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае.
Российские военные продолжали соблюдать перемирие, объявленное Владимиром Путиным с 8 по 9 мая, и оставались на ранее занятых рубежах. При этом они зеркально отреагировали на нарушение режима прекращения огня: наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, а также поразили пункты управления и места запуска БПЛА, добавили в ведомстве.
