17:37 10.05.2026 (обновлено: 17:41 10.05.2026)
"Нечто необычное". Находка школьника изумила ученых

Норвежский школьник обнаружил древний меч викингов

© Фото : Kulturarv i InnlandetМеч времен викингов, обнаруженный во время школьной экскурсии в Норвегии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьник в Норвегии нашел меч времен викингов во время школьной экскурсии.
  • Археологи подтвердили, что мечу около 1300 лет и он относится к началу эпохи викингов.
  • Меч передали в Культурно-исторический музей в Осло для дальнейшего изучения.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Школьник в Норвегии нашел меч времен викингов во время школьной экскурсии, сообщает Ancient Origins.
"Юный Хенрик Рефснес Мортведт, <…> исследуя вспаханное поле в Брандбу со своим классом, заметил нечто необычное, торчащее из земли. Его зоркий глаз обнаружил редкий однолезвийный меч", — говорится в материале.
Педагоги и ученики сразу связались с археологами. Они подтвердили, что этот меч относится к началу эпохи викингов и ему около 1300 лет. Также специалисты отметили хорошее состояние артефакта.
Оружие передали в Культурно-исторический музей в Осло, где его тщательно изучат. Археологи выразили благодарность ребенку и учителям и подчеркнули, что передача находки профессионалам позволила сохранить ценный экспонат для истории.
