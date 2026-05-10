"Нечто необычное". Находка школьника изумила ученых

"Юный Хенрик Рефснес Мортведт, <…> исследуя вспаханное поле в Брандбу со своим классом, заметил нечто необычное, торчащее из земли. Его зоркий глаз обнаружил редкий однолезвийный меч", — говорится в материале.

Педагоги и ученики сразу связались с археологами. Они подтвердили, что этот меч относится к началу эпохи викингов и ему около 1300 лет. Также специалисты отметили хорошее состояние артефакта.