Рейтинг@Mail.ru
Мостовой отреагировал на слухи о проблемах с дисциплиной - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:58 10.05.2026 (обновлено: 18:29 10.05.2026)
Мостовой отреагировал на слухи о проблемах с дисциплиной

Мостовой опроверг сообщения о наличии у него проблем с дисциплиной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАндрей Мостовой
Андрей Мостовой - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Андрей Мостовой. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Мостовой опроверг сообщения о наличии у него проблем с дисциплиной.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Мостовой опроверг сообщения о наличии у него проблем с дисциплиной.
В пятницу Telegram-канал Sport Baza сообщил о конфликте Мостового с главным тренером команды Сергеем Семаком из-за проблем с дисциплиной, лишним весом и нарушениями режима. Сообщалось, что футболист не хочет продлевать истекающий в 2027 году контракт с "Зенитом".
"Сейчас очень много слухов ходит, и хотелось бы все опровергнуть. То что там какие-то у меня проблемы с дисциплиной, то что, может быть, в не трезвом состоянии прихожу на тренировки - этого ничего нету, ни разу не было замечено. И эти все слухи. Пока непонятно, откуда все это идет. Просто хотел сказать, что это все неправда. Мы боремся за чемпионство и хотим победить", - сказал Мостовой журналистам.
"Зенит" в воскресенье обыграл "Сочи" со счетом 2:1 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербургский клуб, набрав 65 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив имеющий матч в запасе "Краснодар" (63), который в понедельник в гостях сыграет с московским "Динамо".
Футболисты Шахтера - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
"Шахтер" стал чемпионом Украины по футболу
Вчера, 17:27
 
ФутболСпортАндрей МостовойЗенитСочиРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)КраснодарСергей Семак
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Аталанта
    2
    3
  • Хоккей
    2-й период
    Монреаль
    Баффало
    4
    1
  • Хоккей
    11.05 04:30
    Анахайм
    Вегас
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Крылья Советов
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Сочи
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    А. Потапова
    32
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Б. в. д. Зандсхюлп
    566
    744
  • Теннис
    Завершен
    Н. Осака
    Д. Шнайдер
    66
    12
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Балтика
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала