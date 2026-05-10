Мостовой отреагировал на слухи о проблемах с дисциплиной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Мостовой опроверг сообщения о наличии у него проблем с дисциплиной.
В пятницу Telegram-канал Sport Baza сообщил о конфликте Мостового с главным тренером команды Сергеем Семаком из-за проблем с дисциплиной, лишним весом и нарушениями режима. Сообщалось, что футболист не хочет продлевать истекающий в 2027 году контракт с "Зенитом".
"Сейчас очень много слухов ходит, и хотелось бы все опровергнуть. То что там какие-то у меня проблемы с дисциплиной, то что, может быть, в не трезвом состоянии прихожу на тренировки - этого ничего нету, ни разу не было замечено. И эти все слухи. Пока непонятно, откуда все это идет. Просто хотел сказать, что это все неправда. Мы боремся за чемпионство и хотим победить", - сказал Мостовой журналистам.
"Зенит" в воскресенье обыграл "Сочи" со счетом 2:1 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербургский клуб, набрав 65 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив имеющий матч в запасе "Краснодар" (63), который в понедельник в гостях сыграет с московским "Динамо".
