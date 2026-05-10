В Москве после зимы промыли более двух тысяч инженерных сооружений

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по промывке инженерных сооружений после осенне-зимнего периода, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После установления постоянных круглосуточных положительных температур воздуха провели промывку инженерных сооружений. В общей сложности в рамках весенней уборки города привели в порядок более 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - сообщил Бирюков журналистам.
Заммэра рассказал, что работы включали в себя очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов, при необходимости выполнялась локальная окраска.
"Каждое сооружение промывали по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделялось мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищали вручную. Для промывки тоннелей и мостов применяли щелочные растворы", - добавил он.
По его словам, коммунальные службы промыли дорожные знаки, информационные щиты, домовые указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах по промывке инженерных сооружений были задействованы около тысячи рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.