В Москве приступили к замене систем отопления в рамках капремонта

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по замене внутридомовых систем отопления в ходе капремонта многоквартирных домов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

« "В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда ежегодно проводятся работы по замене систем центрального отопления. Эти мероприятия стартовали сразу после окончания отопительного сезона и будут завершены до начала нового, чтобы обеспечить полную готовность этой категории жилых домов", - рассказал Бирюков журналистам.

Заместитель мэра отметил, что своевременная и качественная замена отопительных приборов - залог удобства и безопасности в квартирах москвичей. В этом году в рамках программы будут обновлены внутридомовые системы центрального отопления в 725 домах, уточнил Бирюков

"При капитальном ремонте производится замена изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом, осуществляется комплексный ремонт инженерных систем и гарантируется безаварийная работа в зимний период", - добавил заммэра.

По словам Бирюкова, после завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации.