Россиян предупредили об атаках мошенников на крупные российские компании

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мошенники выпрашивают у россиян, работающих в крупных компаниях, личную информацию и данные о корпоративной сети, предупредили в МВД.
"Злоумышленники маскируются под правоохранительные органы и рассылают сотрудникам письма с требованием пройти "доследственную проверку рабочего места", — рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
К отправлению прикрепляют фейковые документы: постановление, требование о неразглашении и заявление о согласии на техническое исследование. Жертве предлагают заполнить анкету с вопросами о себе, рабочем устройстве, действиях в определенные даты и программах удаленного доступа.
После этого на рабочую почту присылают программу, которая оказывается троянцем, проникающим в корпоративную сеть. Его используют для разведки и последующего шифрования инфраструктуры с требованием выкупа.
Как подчеркнули в киберполиции, доследственная проверка по заявлению о преступлении действительно предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом. Однако следователь или дознаватель ни в коем случае не станет рассылать анкеты по электронной почте и требовать запустить некие технические средства на рабочем компьютере.