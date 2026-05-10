Россиян предупредили об атаках мошенников на крупные российские компании

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мошенники выпрашивают у россиян, работающих в крупных компаниях, личную информацию и данные о корпоративной сети, предупредили в МВД.

« "Злоумышленники маскируются под правоохранительные органы и рассылают сотрудникам письма с требованием пройти "доследственную проверку рабочего места", — рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

К отправлению прикрепляют фейковые документы: постановление, требование о неразглашении и заявление о согласии на техническое исследование. Жертве предлагают заполнить анкету с вопросами о себе, рабочем устройстве, действиях в определенные даты и программах удаленного доступа.

После этого на рабочую почту присылают программу, которая оказывается троянцем, проникающим в корпоративную сеть. Его используют для разведки и последующего шифрования инфраструктуры с требованием выкупа.