МВД предупредило о мошеннической схеме с квартирами умерших

Краткий пересказ от РИА ИИ МВД предупредило о мошеннической схеме с недвижимостью умерших собственников.

Аферисты сдают квартиры покойных по фальшивым заявлениям о вступлении в наследство, обращаясь к нотариусу от лица дальнего родственника.

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мошенники сдают квартиры умерших собственников по фальшивым заявлениям о вступлении в наследство, рассказал РИА Новости замначальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.

По его словам, аферисты обращаются от лица дальнего родственника покойного и просят открыть наследственное дело.

"Нотариус по закону не имеет право отказать. <...> А в дальнейшем злоумышленники на основании выданного документа сдают в аренду недвижимость умершего", — пояснил собеседник агентства.