08:19 10.05.2026 (обновлено: 10:32 10.05.2026)
МВД предупредило о мошеннической схеме с квартирами умерших

Вывеска "Нотариус". Архивное фото
  • МВД предупредило о мошеннической схеме с недвижимостью умерших собственников.
  • Аферисты сдают квартиры покойных по фальшивым заявлениям о вступлении в наследство, обращаясь к нотариусу от лица дальнего родственника.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мошенники сдают квартиры умерших собственников по фальшивым заявлениям о вступлении в наследство, рассказал РИА Новости замначальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.
По его словам, аферисты обращаются от лица дальнего родственника покойного и просят открыть наследственное дело.
"Нотариус по закону не имеет право отказать. <...> А в дальнейшем злоумышленники на основании выданного документа сдают в аренду недвижимость умершего", — пояснил собеседник агентства.
В схемах с так называемыми выморочными квартирами могут участвовать сразу несколько человек из различных госорганизаций. Эта стратегия по-прежнему остается актуальной. Больше всего таких случаев фиксируют в российских мегаполисах, добавил Горяев.
