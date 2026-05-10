Мошенники, заманивающие в рабство в Мьянме, говорят по-русски
01:02 10.05.2026
Мошенники, заманивающие в рабство в Мьянме, говорят по-русски

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вербовщики, заманивающие людей в скам-центры в Мьянме под видом трудоустройства, могут целенаправленно работать с гражданами стран СНГ, используя русский язык на первом этапе общения.
  • Жертв привлекают через соцсети и мессенджеры обещаниями высокооплачиваемой работы, а по прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.
  • 20 апреля гражданка России была освобождена из скам-центра благодаря совместной работе сотрудников посольства России в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме с аккредитацией в Мьянме и Лаосе, а также мьянманских силовых структур.
ДЖАКАРТА, 10 мая - РИА Новости. Вербовщики, заманивающие людей в скам-центры в Мьянме под видом трудоустройства, могут целенаправленно работать с гражданами стран СНГ, используя русский язык на первом этапе общения, рассказала РИА Новости освобожденная россиянка.
СМИ неоднократно сообщали о работе в Мьянме, Камбодже и Лаосе мошеннических центров, куда обманом заманивают в том числе граждан России. Жертв привлекают через соцсети и мессенджеры обещаниями высокооплачиваемой работы, а по прибытии у них отбирают паспорта и под угрозой насилия заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества.
По словам собеседницы агентства, схема начинается с контакта через русскоязычного рекрутера, после чего человека передают другим участникам сети.
"Во-первых, нужно обращать внимание на рекрутера. Часто такие люди сначала общаются на русском языке, а потом передают человека тем, кто уже говорит с ним на английском. Они нацелены на граждан стран СНГ", - рассказала россиянка.
Она отметила, что окончательно осознала опасность уже во время транспортировки, когда увидела вооруженных людей и начала требовать объяснений.
"Единственный момент — когда я уже поняла, что происходит что-то опасное, и начала требовать объяснений, я сказала: "Куда вы меня отправили? Здесь везде оружие", - сообщила собеседница.
По ее словам, реакция координатора лишь усилила подозрения.
"В ответ он сказал, что он якобы не из России и ему все равно, если я куда-то пожалуюсь. Не совсем понятно. Он упоминал что-то вроде украинского или белорусского происхождения, но четко я не поняла", - добавила россиянка.
Ранее посольство РФ в Мьянме сообщило, что 20 апреля гражданка России была освобождена из скам-центра. Операция прошла успешно благодаря совместной работе сотрудников посольства России в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме с аккредитацией в Мьянме и Лаосе, а также мьянманских силовых структур.
