В Молдавии подросток умер от шока, увидев, как солдат ранил сослуживца

20:07 10.05.2026
В Молдавии подросток умер от шока, увидев, как солдат выстрелил в сослуживца

Молдавские полицейские. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В молдавском городе Кагул шестнадцатилетний подросток скончался от остановки сердца, став свидетелем того, как солдат-контрактник ранил сослуживца.
  • Выстрел, предположительно, произошел из-за ненадлежащего обращения военнослужащего с пистолетом Glock, и носил случайный характер.
  • Пострадавший солдат был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает, оружие изъято для экспертизы, полиция и прокуратура продолжают расследование.
КИШИНЕВ, 10 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток в молдавском городе Кагул впал в шок и скончался от остановки сердца, став свидетелем того, как солдат-контрактник ранил сослуживца, сообщает пресс-служба полиции республики.
"Двадцатилетний военнослужащий по контракту, предположительно, ненадлежащим образом обращался с пистолетом Glock, в результате выстрела военнослужащий-призывник (18 лет) получил ранение. Шестнадцатилетний подросток, находившийся на месте происшествия, впал в шок и сразу после инцидента потерял сознание, несмотря на реанимационные мероприятия, он скончался, предварительной причиной смерти стала остановка сердца", - сообщается в Telegram-канале полиции.
Об инциденте сообщили в кагульское отделение полиции. По предварительным данным, выстрел носил случайный характер. Пострадавший солдат был доставлен в больницу, ему ничего не угрожает.
Оружие изъято для экспертизы, полиция и прокуратура продолжают расследование для установления всех обстоятельств дела.
