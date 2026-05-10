В Молдавии подросток умер от шока, увидев, как солдат ранил сослуживца

КИШИНЕВ, 10 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток в молдавском городе Кагул впал в шок и скончался от остановки сердца, став свидетелем того, как солдат-контрактник ранил сослуживца, сообщает пресс-служба полиции республики.

"Двадцатилетний военнослужащий по контракту, предположительно, ненадлежащим образом обращался с пистолетом Glock, в результате выстрела военнослужащий-призывник (18 лет) получил ранение. Шестнадцатилетний подросток, находившийся на месте происшествия, впал в шок и сразу после инцидента потерял сознание, несмотря на реанимационные мероприятия, он скончался, предварительной причиной смерти стала остановка сердца", - сообщается в Telegram-канале полиции.

Об инциденте сообщили в кагульское отделение полиции. По предварительным данным, выстрел носил случайный характер. Пострадавший солдат был доставлен в больницу, ему ничего не угрожает.