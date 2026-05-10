ВС России зеркально реагировали на нарушения перемирия ВСУ

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские ВС зеркально реагировали на нарушения перемирия со стороны Украины, наносили ответные удары по огневым позициям и поражали пункты управления БПЛА, сообщило Минобороны России.

"ВС Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении министерства.