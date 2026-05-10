ВС России строго соблюдают перемирие, заявили в Минобороны - РИА Новости, 10.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
12:13 10.05.2026 (обновлено: 12:40 10.05.2026)
ВС России строго соблюдают перемирие, заявили в Минобороны

Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
  • ВС России продолжают строго соблюдать перемирие в зоне спецоперации.
  • Режим прекращения огня соблюдается в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Армия России в зоне спецоперации продолжает строго соблюдать перемирие и оставаться на ранее занятых рубежах, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации (Владимира Путина) в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00.00 мск 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сводке министерства.
Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в Республике Крым, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае", - подчеркнуло МО.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьРеспублика КрымРостовская областьВладимир Путин
 
 
