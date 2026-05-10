В Лондоне прошла акция против антисемитизма, пишет Guardian
19:31 10.05.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali — Протест против антисемитизма в центре Лондона
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Лондона возле Даунинг-стрит прошел многотысячный протест против антисемитизма.
  • На митинге выступили представители партий консерваторов, либерал-демократов, лейбористов и правой партии Reform UK.
ЛОНДОН, 10 мая - РИА Новости. В центре Лондона возле Даунинг-стрит прошел многотысячный протест против антисемитизма на фоне участившихся случаев нападения на синагоги, сообщает газета Guardian.
"В воскресенье тысячи людей собрались возле Даунинг-стрит, чтобы выразить протест против роста числа преступлений на почве антисемитизма и насилия на религиозной почве", - передает издание.
Как сообщается, на митинге выступили лидер партии консерваторов Кеми Баденок и лидер либерал-демократов Эд Дейви, а также представители лейбористов и правой партии Reform UK.
Во время выступления министра труда Пэта Макфаддена участники акции выкрикивали "Где (премьер-министр Кир) Стармер?", подразумевая, что премьер недостаточно делает для безопасности еврейского сообщества. Толпа также освистала Дейви, в то время как Баденок и заместителя лидера Reform UK Ричарда Тайса встретили аплодисментами.
За последние недели несколько случаев нападения на синагоги и объекты, связанные с еврейским сообществом, произошло в Лондоне. Власти утверждают, что ответственность за них взяла исламистская организация.
Так, 29 апреля два человека пострадали после нападения на них мужчины с ножом в еврейском районе на севере Лондона Голдерс-Грин. Нападавший был задержан. Им оказался гражданин Британии сомалийского происхождения. При задержании 45-летний мужчина пытался ударить ножом сотрудников полиции, из-за чего правоохранителям пришлось применить электрошокер. Полиция рассматривает инцидент как акт терроризма.
