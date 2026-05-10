В Лондоне прошла акция против антисемитизма, пишет Guardian

Краткий пересказ от РИА ИИ В центре Лондона возле Даунинг-стрит прошел многотысячный протест против антисемитизма.

На митинге выступили представители партий консерваторов, либерал-демократов, лейбористов и правой партии Reform UK.

ЛОНДОН, 10 мая - РИА Новости. В центре Лондона возле Даунинг-стрит прошел многотысячный протест против антисемитизма на фоне участившихся случаев нападения на синагоги, сообщает газета В центре Лондона возле Даунинг-стрит прошел многотысячный протест против антисемитизма на фоне участившихся случаев нападения на синагоги, сообщает газета Guardian

"В воскресенье тысячи людей собрались возле Даунинг-стрит, чтобы выразить протест против роста числа преступлений на почве антисемитизма и насилия на религиозной почве", - передает издание.

Как сообщается, на митинге выступили лидер партии консерваторов Кеми Баденок и лидер либерал-демократов Эд Дейви, а также представители лейбористов и правой партии Reform UK.

Во время выступления министра труда Пэта Макфаддена участники акции выкрикивали "Где (премьер-министр Кир) Стармер?", подразумевая, что премьер недостаточно делает для безопасности еврейского сообщества. Толпа также освистала Дейви, в то время как Баденок и заместителя лидера Reform UK Ричарда Тайса встретили аплодисментами.

За последние недели несколько случаев нападения на синагоги и объекты, связанные с еврейским сообществом, произошло в Лондоне . Власти утверждают, что ответственность за них взяла исламистская организация.