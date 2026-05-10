13:05 10.05.2026
Ликсутов: московская компания обеспечила одеждой участников Парада Победы

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Московское предприятие "Золотое руно" подготовило одежду для роты почетного караула и парадных расчетов на Парадах Победы в Москве и Северной Осетии, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что столица системно поддерживает различные индустриальные сферы по поручению московского градоначальника Сергея Собянина.
"Сегодня в столице работает более 340 предприятий легкой промышленности – от небольших дизайнерских студий до крупных фабрик. Они решают самые разные задачи, включая важнейшие проекты государственного масштаба. Так, московский производитель в преддверии Парада Победы создал форменную одежду для роты почетного караула и парадных расчетов", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Сейчас на предприятии действует пять площадок для производства, их общая площадь – свыше 23 тысяч "квадратов". Коллектив насчитывает более 3 тысяч специалистов. По словам руководителя компании Дениса Ярлыкова, в этом году для участников парада изготовили свыше 300 тысяч единиц продукции.
Каждый год в столице начинают работу порядка 150 технологических предприятий. В Москве функционирует около 4,6 тысячи промкомпаний, на них занято более 755 тысяч человек. Предприятиям доступно более 20 мер поддержки.
Ранее Ликсутов рассказал, что в Москве за первый квартал текущего года промышленное производство увеличилось на 12,7% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.
 
