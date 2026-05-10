Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о возрождении нацизма в Европе.
- Лавров подчеркнул, что Европа активно внедряет нацистские идеи и поддерживает нацистский режим.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Нет сомнений в том, что в Европе происходит возрождение нацизма, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"То, что нацизм возрождается, то, что его активно и идеологически внедряя в общественное мнение, вот эти постулаты, и в практическом плане, поддерживая откровенно нацистский режим, Европа продвигает, здесь никаких сомнений нет", - сказал Лавров журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.