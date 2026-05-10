Жители Латвии отмечали День Победы, несмотря на запреты властей и попытки переписать историю.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР, включая Эстонию, Латвию и Литву.

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Все братские кладбища Латвии были усыпаны цветами в День Победы, заявил депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор.

Он рассказал, что к мемориалам люди шли, минуя многочисленные запреты властей.

"Все братские захоронения, где я сегодня был, были усыпаны цветами, за что вам огромное спасибо. Мне кажется, не на одно мероприятие в Латвии люди не несут такое огромное количество цветов", - написал Пагор в своем Telegram-канале, подводя итоги празднования Дня Победы.

Он подчеркнул, что попытки латвийских властей переписать историю, в которой советский солдат именуется оккупантом, не остановили жителей республики отмечать День Победы. "Девятое мая объединяет не только русскоговорящих людей. Сегодня было очень много и латышей. Оно объединяет всех адекватных", - сказал политик.

Пагор также отметил, что в этом году День Победы в Латвии прошел без каких-либо громких инцидентов, за исключением нескольких мелких провокаций.