Армия Кувейта обнаружила БПЛА в воздушном пространстве страны.

БЕЙРУТ, 10 мая - РИА Новости. Группа беспилотников нейтрализована в воздушном пространстве Кувейта, говорится в заявлении армии страны.
"Вооруженные силы на рассвете сегодня зафиксировали несколько враждебных беспилотников в воздушном пространстве Кувейта, с которыми были приняты меры в соответствии с утвержденными процедурами", - приводятся в заявлении слова официального представителя минобороны Кувейта полковник Сауд Абдельазиз аль-Атвана.