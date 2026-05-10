13:38 10.05.2026
Песков прокомментировал саммит "Армения — ЕС" в Ереване

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения имеет суверенное право проводить саммит «Армения — ЕС».
  • По словам Пескова, саммит «Армения — ЕС» — это представительное мероприятие, а не «сбор».
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ереван обладает суверенным правом проводить встречи, подобные саммиту "Армения – ЕС", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Так он ответил на просьбу Зарубина оценить "сбор", который произошел в Ереване.
"Это не сбор. Все-таки это саммит весьма представительный, нормальное явление", - подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента РФ упомянул, что Армения придерживается многовекторности в своей внешней политике.
"Это абсолютно суверенное право Армении собирать такие саммиты. Проводить саммит "Армения – Евросоюз" – это тоже абсолютно нормально", — заявил Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Путин высказался о возможности "мягкого развода" с Арменией
9 мая, 21:27
 
В миреЕреванРоссияАрменияДмитрий ПесковПавел ЗарубинЕвросоюз
 
 
