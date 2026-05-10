Песков прокомментировал саммит "Армения — ЕС" в Ереване

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ереван обладает суверенным правом проводить встречи, подобные саммиту "Армения – ЕС", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
"Это не сбор. Все-таки это саммит весьма представительный, нормальное явление", - подчеркнул Песков.
"Это абсолютно суверенное право Армении собирать такие саммиты. Проводить саммит "Армения – Евросоюз" – это тоже абсолютно нормально", — заявил Песков.