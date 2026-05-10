Роман Копылов одержал победу на турнире UFC 328

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Роман Копылов победил Марко Тулио из Бразилии на 328-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Ньюарке (США).

Поединок прелимов закончился триумфом средневеса из России единогласным решением судей. Благодаря этой победе Копылов прервал серию из двух поражений кряду и одержал 15-ю победу в профессиональной карьере.