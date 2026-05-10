В России утвердили концепцию исторического просвещения в школах - РИА Новости, 10.05.2026
03:45 10.05.2026
В России утвердили концепцию исторического просвещения в школах

Урок в школе. Архивное фото
  • Минпросвещения РФ утвердило концепцию исторического просвещения в детских садах, школах, колледжах и вузах России.
  • Концепция направлена на формирование общероссийской гражданской идентичности и включает обучение навыкам критической оценки информации и противодействия фальсификации истории.
  • План реализации концепции рассчитан на пять лет и предусматривает создание информационной платформы по историческому просвещению в 2027 году.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ утвердило концепцию исторического просвещения в детских садах, школах, колледжах и вузах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Министерство просвещения Российской Федерации утвердило концепцию исторического просвещения в образовательных организациях. Документ уже направлен в регионы для реализации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что концепция определяет основные направления и механизмы формирования общероссийской гражданской идентичности среди подрастающего поколения в детских садах, школах, колледжах и вузах.
"Отдельный акцент в концепции сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Сергея Кравцова.
В министерстве пояснили, что среди ключевых направлений реализации концепции – повышение квалификации педагогов, подготовка методических материалов, развитие исторических кружков и клубов. Документ также предусматривает проведение конференций, конкурсов, олимпиад, исторических уроков, квестов, проектных и исследовательских мероприятий для молодых людей.
Для обучающихся будут организованы мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, сохранению памяти о защитниках России и участниках специальной военной операции.
Кроме того, предполагается создание информационной платформы по историческому просвещению в 2027 году.
Отмечается, что план реализации концепции рассчитан на пять лет. Он включает в себя не только регулярный мониторинг эффективности образовательных программ, но и активное привлечение специалистов Российского военно-исторического общества, общества "Знание" и других организаций.
