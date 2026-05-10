Экс-глава Армении назвал ухудшение отношений с Россией авантюрой

ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал авантюрой действия армянских властей, направленные на ухудшение отношений республики с Россией.
При этом президент РФ Владимир Путин во время переговоров с Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин на пресс-подходе в субботу предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Сейчас мы втягиваемся в очередную авантюру, очевидно, портя отношения с Россией, и в целом, с ЕАЭС", - заявил Кочарян в ходе предвыборного митинга в Гегаркуникской области Армении.
По его словам, большое количество жителей Гегаркуникской области обеспечивают благополучие своих семей благодаря отношениям с Россией.
По его словам, позиция возглавляемого им блока "Армения" заключается в недопустимости искусственного обострения отношений со сверхдержавами, а также невмешательстве в противоречия между геополитическими центрами. Кочарян отметил, что цену за ошибки лидера заплатит народ.