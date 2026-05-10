"Кливленд" сократил отставание в серии плей-офф НБА с "Детройтом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Кливленд Кавальерс» обыграл «Детройт Пистонс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА.
- Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Детройта».
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Кливленд Кавальерс" обыграл "Детройт Пистонс" в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Кливленде завершилась победой хозяев со счетом 116:109 (32:30, 32:18, 19:33, 33:28). Самым результативным игроком матча стал Донован Митчелл из "Кавальерс", оформивший дабл-дабл из 35 очков и 10 подборов. У "Детройта" больше всех очков набрал Кейд Каннингем, записавший себе в актив трипл-дабл из 27 очков, 10 передач и 10 подборов.
Счет в серии до четырех побед - 2-1 в пользу "Детройта". Следующий матч состоится в Кливленде в ночь на вторник по московскому времени.