01:18 10.05.2026 (обновлено: 01:19 10.05.2026)
"Кливленд" сократил отставание в серии плей-офф НБА с "Детройтом"

"Кливленд" сократил отставание в серии второго раунда плей-офф НБА с "Детройтом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Кливленд Кавальерс» обыграл «Детройт Пистонс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА.
  • Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Детройта».
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Кливленд Кавальерс" обыграл "Детройт Пистонс" в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Кливленде завершилась победой хозяев со счетом 116:109 (32:30, 32:18, 19:33, 33:28). Самым результативным игроком матча стал Донован Митчелл из "Кавальерс", оформивший дабл-дабл из 35 очков и 10 подборов. У "Детройта" больше всех очков набрал Кейд Каннингем, записавший себе в актив трипл-дабл из 27 очков, 10 передач и 10 подборов.
Счет в серии до четырех побед - 2-1 в пользу "Детройта". Следующий матч состоится в Кливленде в ночь на вторник по московскому времени.
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    М. Кецманович
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Брентфорд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Бавария
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Бетис
    2
    2
