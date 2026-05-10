СМИ: ситуация с Ираном привела к проблемам с поставками серной кислоты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ситуация с Ираном привела к проблемам с мировыми поставками серной кислоты, вызвав резкий рост цены на нее.
- Китай ограничил экспорт серной кислоты, что привело к дальнейшему росту цен и обострению проблемы дефицита.
- От ограничений Китая на поставки серной кислоты могут наиболее пострадать Чили и Индонезия.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ситуация с Ираном привела к проблемам с мировыми поставками серной кислоты, вызвав резкий рост цены на нее, сообщает газета Wall Street Journal.
Газета напоминает, что серную кислоту используют для создания удобрений, выщелачивания меди и других металлов. Большая часть кислоты поставляется из нефтеперерабатывающих заводов стран Персидского залива. Как подчеркнула газете глава компании Acuity Commodities Фреда Гордон, угроза рынкам удобрений побудила КНР как крупнейшего производителя кислоты ограничить экспорт в этом месяце. По ее словам, это привело к росту цен и еще большему обострению проблемы дефицита серной кислоты.
"Война в Персидском заливе (атаки США и Израиля против Ирана - ред.) и новые китайские ограничения на экспорт привели к резкому росту цен на серную кислоту и вызвали опасения по поводу доступности химического вещества, от которого зависит мир в производстве продуктов питания, металла, бумаги, компьютерных чипов и чистой воды", - говорится в публикации газеты.
В апреле агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что Китай рассматривает введение запрета на экспорт серной кислоты с мая 2026 года из-за перебоев с поставками на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира. Цены на серную кислоту как побочный продукт нефтепереработки в странах Ближнего Востока также возросли в результате конфликта.