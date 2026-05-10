Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ситуация с Ираном привела к проблемам с поставками серной кислоты - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 10.05.2026
СМИ: ситуация с Ираном привела к проблемам с поставками серной кислоты

WSJ: Ситуация с Ираном привела к проблемам с мировыми поставками серной кислоты

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация с Ираном привела к проблемам с мировыми поставками серной кислоты, вызвав резкий рост цены на нее.
  • Китай ограничил экспорт серной кислоты, что привело к дальнейшему росту цен и обострению проблемы дефицита.
  • От ограничений Китая на поставки серной кислоты могут наиболее пострадать Чили и Индонезия.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ситуация с Ираном привела к проблемам с мировыми поставками серной кислоты, вызвав резкий рост цены на нее, сообщает газета Wall Street Journal.
Газета напоминает, что серную кислоту используют для создания удобрений, выщелачивания меди и других металлов. Большая часть кислоты поставляется из нефтеперерабатывающих заводов стран Персидского залива. Как подчеркнула газете глава компании Acuity Commodities Фреда Гордон, угроза рынкам удобрений побудила КНР как крупнейшего производителя кислоты ограничить экспорт в этом месяце. По ее словам, это привело к росту цен и еще большему обострению проблемы дефицита серной кислоты.
Добыча нефти в Техасе, США - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
СМИ: мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью
01:25
"Война в Персидском заливе (атаки США и Израиля против Ирана - ред.) и новые китайские ограничения на экспорт привели к резкому росту цен на серную кислоту и вызвали опасения по поводу доступности химического вещества, от которого зависит мир в производстве продуктов питания, металла, бумаги, компьютерных чипов и чистой воды", - говорится в публикации газеты.
Wall Street Journal добавляет со ссылкой на эксперта по ценообразованию удобрений агентства Argus Сары Марло, что от ограничений Китая на поставки серной кислоты могут наиболее пострадать Чили и Индонезия.
В апреле агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что Китай рассматривает введение запрета на экспорт серной кислоты с мая 2026 года из-за перебоев с поставками на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира. Цены на серную кислоту как побочный продукт нефтепереработки в странах Ближнего Востока также возросли в результате конфликта.
Грузовые корабли в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
СМИ: Иран использует "москитный флот" для контроля Ормузского пролива
00:25
 
В миреИранКитайПерсидский залив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала