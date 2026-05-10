Иран чувствует свою силу в конфликте с США, считает Киселев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран чувствует свою силу в конфликте с США, считает Дмитрий Киселев.
- Перемирие между США и Ираном висит на волоске и в любую минуту война может возобновиться, сказал гендиректор "России сегодня".
- Позиция Ирана в том, чтобы договориться прежде всего об условиях мира, отметил он.
ВЛАДИВОСТОК, 10 мая — РИА Новости. Иран чувствует свою силу в конфликте с США, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
«
"Перемирие между США и Ираном висит на волоске, и в любую минуту война может возобновиться", — сказал гендиректор "России сегодня".
Он указал на обострение ситуации в Ормузском проливе в пятницу, когда были обстреляны иранские порты Кешм и Бендер-Аббас и военно-морская база в Минабе, а Иран атаковал в проливе три американских военных корабля, выпустил по Объединенным Арабским Эмиратам две баллистические ракеты и три беспилотника.
"Перемирие очень хрупкое. Переговоры между США и Ираном идут медленно, ведь стороны общаются через посредников. Да и переговорщики от исламской республики оказались со стальными нервами. Давлению не поддаются, американских эсминцев и ракет не боятся. И жестко отстаивают право страны на реализацию ядерной программы", — сказал Киселев.
Позиция Ирана состоит в том, чтобы договориться прежде всего об условиях мира, отметил он.
«
"Вообще, Иран чувствует свою силу. Да, у Америки технологическое превосходство, но в асимметричном ответе Ирана перекрытие Ормузского пролива — как свершившийся факт", — заключил Киселев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.