13:31 10.05.2026 (обновлено: 16:54 10.05.2026)
Киев осознает необходимость вывода войск из Донбасса, заявил Ушаков

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса и то, что рано или поздно они это все равно сделают, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Они знают на Украине, что это нужно сделать и что они это рано или поздно все равно сделают", - сказал Ушаков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Ушаков предупредил, что без вывода украинских войск из Донбасса урегулирование будет стоять на месте даже при проведении десятков раундов переговоров.
Владимир Зеленский 24 февраля в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках урегулирования.
В Кремле отмечали, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны и поможет выйти на урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами.
