Киев осознает необходимость вывода войск из Донбасса, заявил Ушаков

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса и то, что рано или поздно они это все равно сделают, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Они знают на Украине, что это нужно сделать и что они это рано или поздно все равно сделают", - сказал Ушаков автору ИС " Вести " Павлу Зарубину.

Ушаков предупредил, что без вывода украинских войск из Донбасса урегулирование будет стоять на месте даже при проведении десятков раундов переговоров.

Владимир Зеленский 24 февраля в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках урегулирования.