23:36 10.05.2026
С лайнера с хантавирусом эвакуировали более 90 человек

Глава Минздрава Испании Гарсия: с судна MV Hondius эвакуировали 94 человека

© AP Photo / Misper ApawuМедицинские работники в защитной экипировке эвакуируют пациентов с круизного лайнера MV Hondius
МАДРИД, 10 мая - РИА Новости. В первый день операции по эвакуации людей с судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, с него сошли 94 человека, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.
MV Hondius направилось к Канарским островам после стоянки у Кабо-Верде, где с него ранее эвакуировали людей с симптомами хантавирусной инфекции.
"Сегодня, как вы хорошо знаете, у нас был довольно интенсивный день: 94 человека сошли с судна", - сказала Гарсия журналистам.
По словам министра, операция прошла "совершенно нормально". Пассажиров репатриировали несколькими рейсами. Завтра ожидаются еще два рейса: в Австралию, которым должны вывезти шесть человек, и в Нидерланды, которым, как ожидается, отправят 18 человек.
После этого на борту должны остаться 34 человека. После завершения операции судно сможет покинуть район испанских Канарских островов.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
