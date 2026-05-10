С лайнера с хантавирусом эвакуировали более 90 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
МАДРИД, 10 мая - РИА Новости. В первый день операции по эвакуации людей с судна MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, с него сошли 94 человека, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.
MV Hondius направилось к Канарским островам после стоянки у Кабо-Верде, где с него ранее эвакуировали людей с симптомами хантавирусной инфекции.
"Сегодня, как вы хорошо знаете, у нас был довольно интенсивный день: 94 человека сошли с судна", - сказала Гарсия журналистам.
По словам министра, операция прошла "совершенно нормально". Пассажиров репатриировали несколькими рейсами. Завтра ожидаются еще два рейса: в Австралию, которым должны вывезти шесть человек, и в Нидерланды, которым, как ожидается, отправят 18 человек.
После этого на борту должны остаться 34 человека. После завершения операции судно сможет покинуть район испанских Канарских островов.