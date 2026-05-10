Рейтинг@Mail.ru
Во Франции примут меры по защите населения от хантавируса - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 10.05.2026
Во Франции примут меры по защите населения от хантавируса

Премьер Франции Лекорню издаст указ о защите населения от хантавируса

© REUTERS / Dado RuvicОтрицательный тест на хантавирус
Отрицательный тест на хантавирус - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Франции заявил, что издаст указ о защите населения от хантавируса.
  • Он намерен ввести соответствующие меры изоляции в отношении контактировавших лиц.
  • Пятеро французов, находившихся на судне MV Hondius, помещены под строгий карантин, рассказал Лекорню.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что издаст в воскресенье указ для защиты населения от хантавируса после выявления симптомов заражения у одного из французов с судна MV Hondius, где произошла вспышка этого вируса.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
Снимок ткани печени пациента с хантавирусным легочным синдромом под микроскопом - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Хантавирус: что это за болезнь, симптомы, можно ли заразиться в России
8 мая, 18:40
«

"Пятеро наших сограждан, находившиеся на судне MV Hondius, которое стало очагом заражения хантавирусом, были вывезены на территорию Франции. У одного из них во время вывозного рейса были обнаружены симптомы болезни... Уже этим вечером я издам указ, позволяющий ввести соответствующие меры изоляции в отношении контактировавших лиц и меры по общей защите населения", - написал премьер в воскресенье на своей странице в соцсети X.

По его словам, пятеро французов были немедленно помещены под строгий карантин.
Судно MV Hondius направилось к Канарским островам после стоянки у Кабо-Верде, где с него ранее эвакуировали людей с симптомами хантавирусной инфекции. После завершения высадки пассажиров и части экипажа судно должно продолжить путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Mirror: из лаборатории в Австралии пропали две пробирки с хантавирусом
9 мая, 10:45
 
В миреФранцияКабо-ВердеАргентинаСебастьян ЛекорнюВОЗХантавирус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала