Во Франции примут меры по защите населения от хантавируса

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что издаст в воскресенье указ для защиты населения от хантавируса после выявления симптомов заражения у одного из французов с судна MV Hondius, где произошла вспышка этого вируса.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
"Пятеро наших сограждан, находившиеся на судне MV Hondius, которое стало очагом заражения хантавирусом, были вывезены на территорию Франции. У одного из них во время вывозного рейса были обнаружены симптомы болезни... Уже этим вечером я издам указ, позволяющий ввести соответствующие меры изоляции в отношении контактировавших лиц и меры по общей защите населения", - написал премьер в воскресенье на своей странице в соцсети X.
По его словам, пятеро французов были немедленно помещены под строгий карантин.
Судно MV Hondius направилось к Канарским островам после стоянки у Кабо-Верде, где с него ранее эвакуировали людей с симптомами хантавирусной инфекции. После завершения высадки пассажиров и части экипажа судно должно продолжить путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.