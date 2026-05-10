Французов с судна MV Hondius доставили в аэропорт Ле Бурже
18:31 10.05.2026 (обновлено: 20:24 10.05.2026)
© REUTERS / Abdul SaboorПассажиры круизного лайнера MV Hondius поcле прибытия в аэропорт Ле Бурже, Франция. 10 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет с пятью гражданами Франции, высаженными с корабля MV Hondius после вспышки хантавируса, приземлился в аэропорту Ле Бурже.
  • Их поместят на 72-часовой карантин в больницу Биша, а после — на самоизоляцию продолжительностью 42 дня.
ПАРИЖ, 10 мая - РИА Новости. Самолет с пятью гражданами Франции, высаженными с корабля MV Hondius после вспышки хантавируса, приземлился в аэропорту Ле Бурже недалеко от Парижа, сообщает телеканал BFMTV.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
"Пятеро французов, находившихся на борту судна MV Hondius, были эвакуированы с судна и приземлились в аэропорту Ле Бурже около 16.30 (17.30 мск)", - говорится в материале.
Согласно данным телеканала, все пятеро граждан республики будут доставлены в больницу Биша во французской столице на 72-часовой карантин для полного обследования. Несмотря на отсутствие симптомов заражения хантавирусом, эти люди классифицируются как контактные лица с высокой степенью риска. После окончания карантина этим французам нужно будет оставаться дома на самоизоляции в течение 42 дней. Они смогут выходить из дома, например, для посещения врача, но им будет запрещено покидать страну в течение этого периода, сообщает BFMTV.
По данным телеканала, в субботу глава минздрава Франции Стефани Рист связалась по телефону с эвакуированными и проинформировала их о дальнейших действиях.
Судно MV Hondius направилось к Канарским островам после стоянки у Кабо-Верде, где с него ранее эвакуировали людей с симптомами хантавирусной инфекции. После завершения высадки пассажиров и части экипажа судно должно продолжить путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.
