Россиянин с судна с хантавирусом останется на нем до прибытия в Нидерланды

МАДРИД, 10 мая - РИА Новости. Гражданин России из состава экипажа лайнера MV Hondius, где ранее выявили вспышку хантавируса, останется на судне, которое затем проследует в Нидерланды для дезинфекции, сообщили РИА Новости в посольстве России в Мадриде.
"По имеющейся информации, россиянин - член экипажа, он останется на корабле, который проследует в Нидерланды для дезинфекции", - заявили в диппредставительстве.
Ранее министерство здравоохранения Испании сообщило, что после эпидемиологической проверки власти страны начали высадку пассажиров MV Hondius у острова Тенерифе. Первые 14 граждан королевства уже отправлены в Мадрид. Операция по репатриации пассажиров проходит поэтапно, в зависимости от готовности рейсов в соответствующие страны.
Судно MV Hondius направилось к Канарским островам после стоянки у Кабо-Верде, где с него ранее эвакуировали людей с симптомами хантавирусной инфекции. После завершения высадки пассажиров и части экипажа судно должно продолжить путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.