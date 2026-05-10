У пассажиров лайнера MV Hondius не выявили новых симптомов хантавируса

МАДРИД, 10 мая - РИА Новости. Все пассажиры судна MV Hondius, на борту которого ранее была выявлена вспышка хантавируса, по-прежнему не имеют симптомов заболевания, заявила в воскресенье министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.