У пассажиров лайнера MV Hondius не выявили новых симптомов хантавируса

МАДРИД, 10 мая - РИА Новости. Все пассажиры судна MV Hondius, на борту которого ранее была выявлена вспышка хантавируса, по-прежнему не имеют симптомов заболевания, заявила в воскресенье министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
"Нам передают, что все пассажиры по-прежнему остаются бессимптомными", - сказала Гарсия на пресс-конференции.
По словам министра, медицинские работники прибыли на судно в воскресенье после того, как оно встало на якорь у острова Тенерифе Канарского архипелага. Они проводят оценку состояния пассажиров вместе с представителями Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, ВОЗ и нидерландскими экспертами, которые находятся на борту, уточнила Гарсия.
Министр здравоохранения добавила, что специалисты продолжают эпидемиологические опросы и медицинскую оценку людей на судне перед началом высадки.
Министерство здравоохранения Испании во вторник заявило, что на борту MV Hondius находятся пассажиры и члены экипажа из 23 стран. Судно направилось к Канарским островам после стоянки у Кабо-Верде, где с него были эвакуированы люди с симптомами хантавирусной инфекции. Испанский минздрав заверял, что риск для населения, в целом, остается низким.