Рейтинг@Mail.ru
В Кабардино-Балкарии ожидаются сильные ливни и град - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 10.05.2026 (обновлено: 17:59 10.05.2026)
В Кабардино-Балкарии ожидаются сильные ливни и град

В Кабардино-Балкарии в ближайшие 4 дня ожидаются сильные ливни и град

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГород Нальчик
Город Нальчик - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Город Нальчик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кабардино-Балкарии в ближайшие четыре дня ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.
  • По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятная погода прогнозируется до конца суток 10 мая и в течение 11, 12 и 13 мая.
  • Существует вероятность возникновения различных происшествий, включая подтопление территорий, нарушение работы систем, размыв берегов рек, повреждение инфраструктуры и гибель сельхозкультур.
НАЛЬЧИК, 10 мая – РИА Новости. Сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду ожидаются в ближайшие четыре дня в Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
"По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, до конца суток 10 мая и далее в течение суток 11, 12 и 13 мая местами на территории КБР ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В связи с этим, как отмечает ведомство, существует вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности, прибрежных территорий, населенных пунктов, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, размывом берегов рек, прорывом дамб (плотин) прудов, подмывом опор мостов, опор ЛЭП, повреждением кровли и остекления зданий, гибелью сельхозкультур, повреждением садов плодовых деревьев, порывами линий связи и электропередачи.
Оформление к празднованию Дня Победы в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Погода на День Победы 2026 – прогноз на 9, 10 и 11 мая в Москве и России
7 мая, 15:14
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала