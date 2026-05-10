В Кабардино-Балкарии ожидаются сильные ливни и град

Существует вероятность возникновения различных происшествий, включая подтопление территорий, нарушение работы систем, размыв берегов рек, повреждение инфраструктуры и гибель сельхозкультур.

НАЛЬЧИК, 10 мая – РИА Новости. Сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду ожидаются в ближайшие четыре дня в Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

"По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, до конца суток 10 мая и далее в течение суток 11, 12 и 13 мая местами на территории КБР ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.