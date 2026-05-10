Католикос всех армян посетил находящегося под домашним арестом Карапетяна

ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II посетил в воскресенье находящегося под домашним арестом лидера партии "Сильная Армения", предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
"Десятого мая католикос всех армян Гарегин II посетил находящегося под незаконным домашним арестом национального благотворителя Самвела Карапетяна. Его Святейшество преподал знаменитому сыну армянского народа благословение Святого Эчмиадзина и пожелал ему со стойкостью и верой противостоять трудностям и испытаниям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что католикос всех армян выразил уверенность, что, несмотря на невзгоды, Карапетян с надеждой, присущим ему патриотичным духом и любовью к церкви продолжит вносить свой весомый вклад во благо родины и процветание армян всего мира.
Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря 2025 года бизнесмена перевели под домашний арест.