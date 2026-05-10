Католикос всех армян посетил находящегося под домашним арестом Карапетяна - РИА Новости, 10.05.2026
Религия
 
21:32 10.05.2026
Католикос всех армян посетил находящегося под домашним арестом Карапетяна

Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II. Архивное фото
  • Католикос всех армян Гарегин II посетил Карапетяна, который находится под домашним арестом.
  • Он благословил Карапетяна и выразил уверенность в том, что тот продолжит вносить вклад в процветание армян всего мира.
ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II посетил в воскресенье находящегося под домашним арестом лидера партии "Сильная Армения", предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
"Десятого мая католикос всех армян Гарегин II посетил находящегося под незаконным домашним арестом национального благотворителя Самвела Карапетяна. Его Святейшество преподал знаменитому сыну армянского народа благословение Святого Эчмиадзина и пожелал ему со стойкостью и верой противостоять трудностям и испытаниям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что католикос всех армян выразил уверенность, что, несмотря на невзгоды, Карапетян с надеждой, присущим ему патриотичным духом и любовью к церкви продолжит вносить свой весомый вклад во благо родины и процветание армян всего мира.
Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря 2025 года бизнесмена перевели под домашний арест.
