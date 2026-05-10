Капризова признали первой звездой матча Кубка Стэнли с "Колорадо"

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" одержала победу над "Колорадо Эвеланш" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) в пользу "Миннесоты". В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Кирилл Капризов (16-я минута), в активе которого также два ассиста, Куинн Хьюз (17), Райан Хартман (25), Брок Фейбер (34) и Мэттью Болди (60). У "Колорадо" отличился Натан Маккиннон (34).
10 мая 2026 • начало в 04:00
Завершен
15:11 • Кирилл Капризов
(Брок Фабер, Квин Хьюс)
16:44 • Квин Хьюс
24:23 • Райан Хартман
33:31 • Брок Фабер
59:56 • Мэттью Болди
(Брок Фабер)
33:11 • Натан Маккиннон
По итогам встречи Капризов был признан первой звездой. Нападающий забросил четвертую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, всего он набрал 14 очков (4 гола + 10 передач) за девять матчей. Капризов возглавляет гонку бомбардиров плей-офф НХЛ. Ассистом также отметился другой российский игрок "Миннесоты", Владимир Тарасенко, на его счету 4 очка (2+2) в девяти встречах плей-офф.
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Эвеланш". Следующий матч пройдет в ночь на 12 мая в Сент-Поле. В регулярном чемпионате "Колорадо" стал первым в Западной конференции, "Миннесота" заняла третье место в Центральном дивизионе.