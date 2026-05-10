Российские каноисты победили на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира
14:14 10.05.2026 (обновлено: 14:16 10.05.2026)
Российские каноисты победили на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира

Петров и Штыль победили на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Венгрии

© Фото : Пресс-служба Федерации каноэ России — Иван Штыль и Захар Петров
Иван Штыль и Захар Петров - 10.05.2026
© Фото : Пресс-служба Федерации каноэ России
Иван Штыль и Захар Петров. Архивное фото
  • Российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль завоевали золотые медали в соревнованиях двоек на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира в венгерском Сегеде.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль завоевали золотые медали в соревнованиях двоек на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира в венгерском Сегеде.
Результат Петрова и Штыля - 1 минута 35,90 секунды. Вторыми стали итальянцы Габриэле Казадеи и Карло Таккини (+0,42), тройку замкнули бразильцы Габриэл Ассунсао Насименто и Жеки Жамаэл Насименту Годманн (+1,26).
Этап в Венгрии завершится 10 мая.
Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Захар Петров - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Каноисту Петрову присудили золото на дистанции 1000 метров на Кубке мира
9 мая, 16:35
 
