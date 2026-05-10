Кадыров в День памяти чеченского народа напомнил о трагических событиях

День памяти и скорби народов Чеченской Республики учрежден указом Кадырова от 11 апреля 2011 года и ежегодно отмечается 10 мая.

ГРОЗНЫЙ, 10 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в День памяти и скорби народов Чеченской Республики напомнил о жертвах трагических событий, оставивших глубокий след в истории региона.

"Сегодня, в День памяти и скорби чеченского народа, мы вспоминаем всех, кто стал жертвой трагических событий, оставивших глубокий след в истории нашего народа", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

"В этот памятный день мы разделяем боль всех семей, потерявших своих родных и близких, и обращаем свои молитвы к Всевышнему Аллаху с просьбой о милости и прощении для всех ушедших", — добавил Кадыров.