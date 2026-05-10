Кадыров в День памяти чеченского народа напомнил о трагических событиях

17:19 10.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кадыров в День памяти и скорби народов Чеченской Республики напомнил о жертвах трагических событий.
  • Он отметил, что на протяжении многих десятилетий чеченский народ проходил через суровые испытания — войны, репрессии, разрушения и потери.
  • День памяти и скорби народов Чеченской Республики учрежден указом Кадырова от 11 апреля 2011 года и ежегодно отмечается 10 мая.
ГРОЗНЫЙ, 10 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в День памяти и скорби народов Чеченской Республики напомнил о жертвах трагических событий, оставивших глубокий след в истории региона.
"Сегодня, в День памяти и скорби чеченского народа, мы вспоминаем всех, кто стал жертвой трагических событий, оставивших глубокий след в истории нашего народа", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на протяжении многих десятилетий чеченский народ проходил через суровые испытания — войны, репрессии, разрушения и потери.
"В этот памятный день мы разделяем боль всех семей, потерявших своих родных и близких, и обращаем свои молитвы к Всевышнему Аллаху с просьбой о милости и прощении для всех ушедших", — добавил Кадыров.
День памяти и скорби народов Чеченской Республики учрежден указом Кадырова от 11 апреля 2011 года. Ежегодно 10 мая в регионе проходят мероприятия, посвященные скорбным датам и событиям в истории чеченского народа.
