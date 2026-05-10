Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинское посольство оказывает давление на итальянские власти, из-за чего связанные с Россией культурные мероприятия отменяются в последний момент.
- После фестиваля документальных фильмов RT.Док стали проводить обыски у некоторых итальянских активистов с формулировкой «подозрения в терроризме», хотя они не были связаны непосредственно с фестивалем.
- Ведущее итальянское издание Corriere della Sera взяло интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова, но отказалось публиковать ответы министра в полном виде без сокращений и цензуры.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украинское посольство оказывает давление на итальянские власти, после чего связанные с Россией культурные мероприятия нередко отменяются в последний момент, рассказала РИА Новости участница движения "Бессмертный полк" в Риме Наталья.
"До последнего момента мы держали в тайне место проведения, так как украинское посольство сразу же начинает давить на итальянское правительство, а то, в свою очередь, на мэра того или иного города, после чего любые культурные мероприятия, включая концерты, балеты и другие, отменяются в последний момент", - добавила Наталья.
"Независимым журналистам, которые стараются хоть как-то донести другую точку зрения, здесь "закручивают гайки" и "перекрывают кислород", - сказала Наталья.
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" проводится с 2023 года, он объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". Коллекция фестиваля насчитывает более 200 фильмов.
В прошлом году ведущее итальянское издание Corriere della Sera взяло интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова, но затем отказалось публиковать ответы министра в полном виде без сокращений и цензуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Corriere подвергла цензуре интервью из-за страха обсуждать проблему неонацизма.
