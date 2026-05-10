Участница "Бессмертного полка" рассказала о давлении Украины на Италию

Ведущее итальянское издание Corriere della Sera взяло интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова, но отказалось публиковать ответы министра в полном виде без сокращений и цензуры.

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украинское посольство оказывает давление на итальянские власти, после чего связанные с Россией культурные мероприятия нередко отменяются в последний момент, рассказала РИА Новости участница движения "Бессмертный полк" в Риме Наталья.

"У нас же в Италии почти месяц назад в Болонье , как и в других городах Европы , прошел фестиваль документальных фильмов RT.Док - сколько истерик и шума было на национальном и медийном уровне!" - рассказала собеседница агентства.

"До последнего момента мы держали в тайне место проведения, так как украинское посольство сразу же начинает давить на итальянское правительство, а то, в свою очередь, на мэра того или иного города, после чего любые культурные мероприятия, включая концерты, балеты и другие, отменяются в последний момент", - добавила Наталья.

Она упомянула, что после фестиваля стали проводить обыски у некоторых итальянских активистов в Неаполе Флоренции с формулировкой "подозрения в терроризме". При этом она подчеркнула, что обыски не были связаны непосредственно с фестивалем.

"Независимым журналистам, которые стараются хоть как-то донести другую точку зрения, здесь "закручивают гайки" и "перекрывают кислород", - сказала Наталья.

Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" проводится с 2023 года, он объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". Коллекция фестиваля насчитывает более 200 фильмов.