Участница "Бессмертного полка" рассказала о давлении Украины на Италию
09:17 10.05.2026
Участница "Бессмертного полка" рассказала о давлении Украины на Италию

РИА Новости: Украина заставляет Италию отменять связанные с Россией мероприятия

© РИА Новости / Джузеппе Маффиа
Участники акции "Бессмертный полк" в Риме
Участники акции "Бессмертный полк" в Риме. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинское посольство оказывает давление на итальянские власти, из-за чего связанные с Россией культурные мероприятия отменяются в последний момент.
  • После фестиваля документальных фильмов RT.Док стали проводить обыски у некоторых итальянских активистов с формулировкой «подозрения в терроризме», хотя они не были связаны непосредственно с фестивалем.
  • Ведущее итальянское издание Corriere della Sera взяло интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова, но отказалось публиковать ответы министра в полном виде без сокращений и цензуры.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украинское посольство оказывает давление на итальянские власти, после чего связанные с Россией культурные мероприятия нередко отменяются в последний момент, рассказала РИА Новости участница движения "Бессмертный полк" в Риме Наталья.
"У нас же в Италии почти месяц назад в Болонье, как и в других городах Европы, прошел фестиваль документальных фильмов RT.Док - сколько истерик и шума было на национальном и медийном уровне!" - рассказала собеседница агентства.
"До последнего момента мы держали в тайне место проведения, так как украинское посольство сразу же начинает давить на итальянское правительство, а то, в свою очередь, на мэра того или иного города, после чего любые культурные мероприятия, включая концерты, балеты и другие, отменяются в последний момент", - добавила Наталья.
Она упомянула, что после фестиваля стали проводить обыски у некоторых итальянских активистов в Неаполе и Флоренции с формулировкой "подозрения в терроризме". При этом она подчеркнула, что обыски не были связаны непосредственно с фестивалем.
"Независимым журналистам, которые стараются хоть как-то донести другую точку зрения, здесь "закручивают гайки" и "перекрывают кислород", - сказала Наталья.
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" проводится с 2023 года, он объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". Коллекция фестиваля насчитывает более 200 фильмов.
В прошлом году ведущее итальянское издание Corriere della Sera взяло интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова, но затем отказалось публиковать ответы министра в полном виде без сокращений и цензуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Corriere подвергла цензуре интервью из-за страха обсуждать проблему неонацизма.
