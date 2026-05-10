Американский истребитель пропал с радара в районе Аравийского полуострова - РИА Новости, 10.05.2026
12:09 10.05.2026
Американский истребитель пропал с радара в районе Аравийского полуострова

© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Christine Groening
Американский истребитель F-35A Lightning II. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II подал сигнал об аварийной ситуации и пропал с радара в районе Аравийского полуострова.
  • Сигнал аварийной ситуации был подан под кодом 7700.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Американский истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II на подлете к Аравийскому полуострову подал сигнал об аварийной ситуации и пропал с радара, следует из данных сервиса Flightradar24.
Согласно информации на сайте Flightradar24, с воздушного судна в районе Аравийского полуострова подали сигнал под кодом 7700, который означает, что во время полета произошла аварийная ситуация, после чего истребитель пропал с карты сервиса.
При этом на сайте не указаны ни пункт вылета, ни пункт назначения военного самолета.
