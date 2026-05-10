Рейтинг@Mail.ru
В Ирландии разрабатывают схему по возвращению украинских беженцев домой - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 10.05.2026
В Ирландии разрабатывают схему по возвращению украинских беженцев домой

Власти Ирландии разрабатывают схему по возвращению украинских беженцев домой

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Ирландии разрабатывают схему по возвращению украинских беженцев домой.
  • Заместитель министра внутренних дел Ирландии Колм Брофи готовит план по выселению 16 тысяч украинских беженцев из государственного жилья.
ЛОНДОН, 10 мая - РИА Новости. Власти Ирландии разрабатывают схему по возвращению украинских беженцев домой, заявил министр юстиции страны Джим О'Каллаган.
Ранее ирландская газета Sunday Times сообщила, что власти намерены совершать денежные выплаты украинцам, готовым вернуться домой.
Флаги Европейского союза - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Беженцам с Украины отвели в ЕС роль рабов, заявили в крымском парламенте
4 мая, 22:43
"Нужны различные механизмы, которые помогут людям вернуться домой на Украину", - заявил министр вещательной корпорации RTE.
При этом он не стал подтверждать сообщения о возможных выплатах, отметив, что не намерен разглашать подробности плана раньше срока.
По словам О'Каллагана, украинское правительство "очень хочет", чтобы украинцы возвращались домой.
В начале мая газета Times сообщила, что заместитель министра внутренних дел Ирландии Колм Брофи готовит план по выселению 16 тысяч украинских беженцев из государственного жилья. Он отметил, что процесс выселения начнется в августе и займет около шести месяцев.
В марте Брофи заявил, что более 125,7 тысячи человек с Украины получили убежище в Ирландии. Из них более 94,3 тысячи подали заявления о предоставлении государственного жилья. Сейчас 19,2 тысячи украинцев проживают в государственном жилье. Рекордное количество было зафиксировано в ноябре 2023 года, тогда около 60 тысяч украинцев проживали в госжилье.
Забор крови - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Украинские беженцы резко ухудшили ситуацию с ВИЧ в Польше
8 мая, 02:56
 
В миреИрландияУкраинаSunday Times
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала