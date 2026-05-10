В Ирландии разрабатывают схему по возвращению украинских беженцев домой

ЛОНДОН, 10 мая - РИА Новости. Власти Ирландии разрабатывают схему по возвращению украинских беженцев домой, заявил министр юстиции страны Джим О'Каллаган.
Ранее ирландская газета Sunday Times сообщила, что власти намерены совершать денежные выплаты украинцам, готовым вернуться домой.
"Нужны различные механизмы, которые помогут людям вернуться домой на Украину", - заявил министр вещательной корпорации RTE.
При этом он не стал подтверждать сообщения о возможных выплатах, отметив, что не намерен разглашать подробности плана раньше срока.
По словам О'Каллагана, украинское правительство "очень хочет", чтобы украинцы возвращались домой.
В начале мая газета Times сообщила, что заместитель министра внутренних дел Ирландии Колм Брофи готовит план по выселению 16 тысяч украинских беженцев из государственного жилья. Он отметил, что процесс выселения начнется в августе и займет около шести месяцев.
В марте Брофи заявил, что более 125,7 тысячи человек с Украины получили убежище в Ирландии. Из них более 94,3 тысячи подали заявления о предоставлении государственного жилья. Сейчас 19,2 тысячи украинцев проживают в государственном жилье. Рекордное количество было зафиксировано в ноябре 2023 года, тогда около 60 тысяч украинцев проживали в госжилье.