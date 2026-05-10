16:26 10.05.2026
СМИ раскрыли подробности ответа Ирана на послание США

ISNA: ответ Ирана на послание США сосредоточен на вопросе завершения войны

© AP Photo / Vahid Salemi — Флаг Ирана в Тегеране
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ответ Ирана на послание США сосредоточен на вопросах завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.
  • Третьего мая США отправили пакистанской стороне ответ на предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов.
ТЕГЕРАН, 10 мая - РИА Новости. Ответ Ирана на послание США сосредоточен на вопросах завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе, сообщает агентство ISNA.
Агентство IRNA в воскресенье сообщило, что Иран передал Пакистану ответ на предложение США по завершению конфликта.
"Стоит упомянуть, что ответ Ирана на послание США сосредоточен преимущественно на завершении войны и (обеспечении – ред.) безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе", - говорится в сообщении ISNA.
Третьего мая США отправили пакистанской стороне ответ на предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
