СМИ раскрыли подробности ответа Ирана на послание США

ТЕГЕРАН, 10 мая - РИА Новости. Ответ Ирана на послание США сосредоточен на вопросах завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе, сообщает агентство ISNA.
"Стоит упомянуть, что ответ Ирана на послание США сосредоточен преимущественно на завершении войны и (обеспечении – ред.) безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе", - говорится в сообщении ISNA.
Третьего мая США отправили пакистанской стороне ответ на предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
