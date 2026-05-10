Иран пригрозил ударом по американским кораблям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран пригрозил атакой на один из центров США в случае нападения на свои суда.
- Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня.
ТЕГЕРАН, 10 мая - РИА Новости. Иран нанесет удар по кораблям и одному из центров США в регионе в случае любого нападения на иранские суда, заявило в субботу командование военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.