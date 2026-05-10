12:48 10.05.2026 (обновлено: 13:13 10.05.2026)
Иран пригрозил ударом по американским кораблям

КСИР: Иран нанесет удар по американским кораблям в случае нападения на танкеры

© AP Photo / Vahid Salemi — Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран пригрозил атакой на один из центров США в случае нападения на свои суда.
  • Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня.
ТЕГЕРАН, 10 мая - РИА Новости. Иран нанесет удар по кораблям и одному из центров США в регионе в случае любого нападения на иранские суда, заявило в субботу командование военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР).
"Последствием любой агрессии против нефтяных танкеров и торговых судов Исламской Республики Иран будет мощная атака против одного из центров США в регионе и вражеских кораблей", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице командования ВМС КСИР в соцсети Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
