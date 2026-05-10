В Ингушетии в ближайшие три дня ожидаются сильные дожди с грозами

На реках ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах — сход селей малого объема.

НАЛЬЧИК, 10 мая - РИА Новости. Сильные дожди с грозами, градом и ветром до 25 метров в секунду ожидаются в ближайшие три дня на территории Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.

"Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 метров в секунду… ожидаются в Республике Ингушетия в период 17-19 часов (совпадает с мск - ред.) и до конца суток 10 мая, в течение суток 11 и 12 мая", - говорится в сообщении.