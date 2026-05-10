В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать кишечных инфекций в праздники​

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Термическая обработка мяса, тщательное мытье овощей и фруктов, а также дезинфекция поверхностей поможет избежать заболевания острыми кишечными инфекциями в праздничные дни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В теплый период года актуальность профилактики острых кишечных инфекций кратно возрастает. Для профилактики необходимо пить только кипяченую или бутилированную воду; тщательно мыть овощи, фрукты, зелень; проводить достаточную термическую обработку мяса, птицы, яиц и рыбы", - говорится в сообщении.
Кроме того, сырые продукты следует хранить отдельно от готовых и использовать для них разные разделочные доски. Не стоит покупать продукты в местах несанкционированной торговли. В жилых помещениях рекомендуется регулярно мыть и дезинфицировать поверхности.
В Роспотребнадзоре уточнили, что основными симптомами острой кишечной инфекции являются повышение температуры, боль в животе, жидкий стул, тошнота, рвота, слабость. Инкубационный период в среднем длится от 6 часов до 2 суток. При появлении подобных симптомов необходимо обратиться к врачу.