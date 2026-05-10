В Индонезии прошла масштабная акция "Сад Памяти"

12:59 10.05.2026
В Индонезии прошла самая масштабная в истории страны акция "Сад Памяти"

© РИА НовостиАкция "Сад Памяти" в Индонезии
Акция "Сад Памяти" в Индонезии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Индонезии прошла акция «Сад Памяти», приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
  • В рамках акции было высажено более 100 мангровых деревьев.
  • Организатором акции выступил Русский дом в Джакарте при поддержке столичных властей.
ДЖАКАРТА, 10 мая — РИА Новости. Самая масштабная в истории Индонезии акция "Сад Памяти", приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в стране, в рамках мероприятия было высажено более 100 мангровых деревьев, передает корреспондент РИА Новости.
Акцию организовал Русский дом в Джакарте при поддержке столичных властей, выразивших заинтересованность в проведении празднования Дня Победы на достойном уровне. В мероприятии приняли участие посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, а также послы и представители дипломатических миссий дружественных государств.
В рамках "Сада Памяти" около сотни волонтеров высадили мангровые саженцы — эти растения выполняют функцию естественных "морских стен", укрепляя береговую линию, снижая эрозию почвы и помогая защищать побережье от цунами и штормов.
"Выбор мангровых саженцев для нашего "Сада Памяти" в Джакарте неслучаен, поскольку эти растения обладают способностью защищать. Высаживая их, мы отдаем дань памяти воинам, сражавшимся за наше будущее в Великой Отечественной войне. Наш долг — продолжить их дело и сохранить память о них даже за тысячи километров от Родины", — рассказал агентству директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов.
Волонтеры, в том числе из крупной индонезийской НКО Generasi Bersih (GenB), пришедшие поддержать акцию в память о Победе, надели специальные кепки с цифрой 81 — в честь годовщины праздника.
В миреДжакартаРоссияИндонезияСергей ТолченовДень Победы — 2026
 
 
